Minibüste can pazarı: Takla atan araçta üçü ağır yedi yaralı var
Elazığ'da kontrolden çıkan minibüs takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada üçü ağır yedi kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Palu ilçesi Baltaşı köyü yakınında meydana geldi. 23 AED 286 plakalı yolcu minibüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yol kenarına devrildi.
Yan yatan minibüsteki yedi kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.