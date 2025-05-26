Minibüste can pazarı: Takla atan araçta üçü ağır yedi yaralı var

Elazığ'da kontrolden çıkan minibüs takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada üçü ağır yedi kişi yaralandı.

Minibüste can pazarı: Takla atan araçta üçü ağır yedi yaralı var - 1

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Minibüste can pazarı: Takla atan araçta üçü ağır yedi yaralı var - 2

Kaza, sabah saatlerinde Palu ilçesi Baltaşı köyü yakınında meydana geldi. 23 AED 286 plakalı yolcu minibüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yol kenarına devrildi.

Minibüste can pazarı: Takla atan araçta üçü ağır yedi yaralı var - 3

Yan yatan minibüsteki yedi kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüste can pazarı: Takla atan araçta üçü ağır yedi yaralı var - 4

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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