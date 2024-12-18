Minibüste ücret tartışması! Kapıyı kilitleyip tehdit etti: "Kurunun yanında yaş da yanacak"

İstanbul Sarıyer'de bir minibüs şoförü, 20 kişinin ücret vermediğini iddia edince tartışma çıktı. Ücreti alana kadar kapıyı kilitleyerek yolcuları indirmeyen şoför, "Bunu vereceksiniz. Kapıyı açmayacağım yoksa, kurunun yanında yaş da yanacak." diyerek vatandaşları tehdit etti. Şoför, olayın ardından sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Aracı trafikten ve duraktan men edilen sürücüye toplamda 7 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

Minibüste ücret tartışması! Kapıyı kilitleyip tehdit etti: "Kurunun yanında yaş da yanacak" - 1

İstanbul'da minibüste ücret tartışması yaşandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi-Zincirlikuyu Metrobüs seferini yapan minibüsün şoförü, seyir halinde olduğu sırada 20 kişinin 18 liralık yolculuk ücretini vermediğini iddia ederek tepki gösterdi.

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Minibüste ücret tartışması! Kapıyı kilitleyip tehdit etti: "Kurunun yanında yaş da yanacak" - 2

Kimsenin ücret vermemesi üzerine şoför bir süre sonra yolculara seslenerek para istedi.

Minibüste ücret tartışması! Kapıyı kilitleyip tehdit etti: "Kurunun yanında yaş da yanacak" - 3

Şoför, 20 kişi ücreti verdikten sonra herkesi indireceğini söyledi.

Minibüste ücret tartışması! Kapıyı kilitleyip tehdit etti: "Kurunun yanında yaş da yanacak" - 4

"KAPIYI AÇMAYACAĞIM"

Sinirlenen minibüs şoförü, "Bunu vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa, kurunun yanında yaş da yanacak. Hep aynı senfoni, 1-2 kişi de değil, 35 kişi var arabada." diyerek tepki gösterdi.

Minibüste ücret tartışması! Kapıyı kilitleyip tehdit etti: "Kurunun yanında yaş da yanacak" - 5

ŞOFÖRE 7 BİN 680 LİRA CEZA

Bir süre sonra minibüsteki yolculardan bazıları ücretlerini uzattı. Bunun üzerine şoför, "Dürüstlüğe gelince konuşuyorsunuz. 18 liraya tenezzül ediyorsunuz. Biz salağız. Bak, nasıl geliyor para." diyerek ücretleri topladı. Şoför, gelen tepkilerin ardından kapıları açarak yolcuları indirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, minibüsün şoförünü yakaladı. Minibüsü trafikten ve duraktan men edilen sürücüye toplamda 7 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

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