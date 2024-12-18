Minibüste ücret tartışması! Kapıyı kilitleyip tehdit etti: "Kurunun yanında yaş da yanacak"

"KAPIYI AÇMAYACAĞIM"

Sinirlenen minibüs şoförü, "Bunu vereceksiniz kapıyı açmayacağım yoksa, kurunun yanında yaş da yanacak. Hep aynı senfoni, 1-2 kişi de değil, 35 kişi var arabada." diyerek tepki gösterdi.