Minibüste ücret tartışması! Kapıyı kilitleyip tehdit etti: "Kurunun yanında yaş da yanacak"
İstanbul Sarıyer'de bir minibüs şoförü, 20 kişinin ücret vermediğini iddia edince tartışma çıktı. Ücreti alana kadar kapıyı kilitleyerek yolcuları indirmeyen şoför, "Bunu vereceksiniz. Kapıyı açmayacağım yoksa, kurunun yanında yaş da yanacak." diyerek vatandaşları tehdit etti. Şoför, olayın ardından sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Aracı trafikten ve duraktan men edilen sürücüye toplamda 7 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul'da minibüste ücret tartışması yaşandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi-Zincirlikuyu Metrobüs seferini yapan minibüsün şoförü, seyir halinde olduğu sırada 20 kişinin 18 liralık yolculuk ücretini vermediğini iddia ederek tepki gösterdi.