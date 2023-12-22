Minibüsünün camına vurdular diye katliam yaptı (Afyon’daki cinayetlerde zanlının ifadesi ortaya çıktı)
Afyonkarahisar’da boşanma aşamasındaki eşi ile yakınlarını öldüren Mert Muharrem T., savcılıktaki ifadesinde cinayetleri neden işlediğini anlattı. Zanlı, yaşadıkları tartışmanın cep telefonuyla kayıt altına alınması ve minibüsünün camlarına vurulması üzerine tahrik olduğu için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.
Afyonkarahisar’da, boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin ailesinden 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı.