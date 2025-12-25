Minik Alper'in anestezi sonrası kalbi durdu! "Oğlum sağlıklı bir şekilde geldi, yatalak oldu"

Ameliyathaneye kadar oğluna eşlik ettiğini ve gün boyu ihmaller zincirine şahit olduğunu ileri süren Hamza Eroğlu, "Bizi ameliyathaneye aldılar. Hiçbir hazırlık yoktu. Işıkları yakıp, çocuğu yatağa yatırdılar. Damar yolunun açık olmadığı dahi o anda fark edildi. Orada görevli doktor birçok kez 'Gaz verelim.' diye uyarmasına rağmen anestezi teknikeri çocuğum ağlarken, beyaz renkteki o iğneyi vurdu. Bu sırada çocuğum ağlıyordu, direkt gözlerini kapattı." diye konuştu.