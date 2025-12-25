Minik Alper'in anestezi sonrası kalbi durdu! "Oğlum sağlıklı bir şekilde geldi, yatalak oldu"
25.12.2025 10:19
DHA
Adana'da doğuştan işitme kaybıyla dünyaya gelen 2 yaşındaki Mehmet Alper Eroğlu'nun, ikinci biyonik kulak ameliyatında anestezi sonrası kalbi durdu. Minik Alper entübe edilip yoğun bakıma alındı. Aile, hastane ve doktor ihmali olduğunu iddia ediyor.
Adana'da yaşayan Fadime Eroğlu (40) ile eşi Hamza Eroğlu'nun (46) ikinci çocukları Mehmet Alper (2), doğuştan iki kulağında da işitme kaybı ile dünyaya geldi.
Eroğlu ailesi, oğullarının tedavisi için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’ne başvurdu.
Burada sol kulağından ilk biyonik kulak ameliyatını olan ve başarıyla geçiren Mehmet Alper Eroğlu’na ikinci kulağına yapılacak işlem için ameliyat günü verildi.
18 Kasım’da tekrar hastaneye getirilen ve ameliyata giren Mehmet Alper’in anestezi sonrası kalbi durdu.
AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Doktorların müdahalelerin ardından entübe edilen Mehmet Alper Eroğlu, aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.
Eroğlu ailesi, olaya ilişkin hastane ve doktor ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
"AMELİYATHANEDE HİÇBİR HAZIRLIK YOKTU"
Ameliyathaneye kadar oğluna eşlik ettiğini ve gün boyu ihmaller zincirine şahit olduğunu ileri süren Hamza Eroğlu, "Bizi ameliyathaneye aldılar. Hiçbir hazırlık yoktu. Işıkları yakıp, çocuğu yatağa yatırdılar. Damar yolunun açık olmadığı dahi o anda fark edildi. Orada görevli doktor birçok kez 'Gaz verelim.' diye uyarmasına rağmen anestezi teknikeri çocuğum ağlarken, beyaz renkteki o iğneyi vurdu. Bu sırada çocuğum ağlıyordu, direkt gözlerini kapattı." diye konuştu.
BABADAN "YETERSİZ DOKTOR VE EKİPMAN" İDDİASI
O sırada dışarı çıkarıldığını anlatan baba Eroğlu, "Ben orada yetersiz ekipman ve doktor olduğunu düşünüyorum. Karga tulumba çocuğumu yatırıp anestezi yaptılar. Ameliyathanede ise sadece 2 kişi vardı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.
"OĞLUM SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE GELDİ, YATALAK OLDU"
Anne Fadime Eroğlu ise gözyaşları içinde oğlunun basit bir operasyon için girdiği ameliyattan, yatalak halde çıktığını iddia ederek "Hiçbir hastalığı, engeli yoktu. Şu an bakıma muhtaç bir çocuk olduğunu söylüyorlar. Oğlumu buraya sağlıklı bir şekilde getirdim ama şu an yatalak, hiçbir tepki yok, beni tanımıyor." ifadelerini kullandı.