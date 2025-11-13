Minik çocuğu kör eden torpil fırında satılıyormuş! "Satmaması için yalvarmıştım"
13.11.2025 15:04
Son Güncelleme: 13.11.2025 15:44
DHA
Evinin önünde otururken bir başka çocuğun fırlattığı torpille sağ gözünü kaybeden Alparslan'ın babası isyan etti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki yaşındaki çocuğu gözünden eden torpilin, mahalledeki bir fırından alındığı ortaya çıktı.
Olay, 10 Kasım'da saat 15.30 sıralarında, Huzur Mahallesi 39’uncu Sokak’ta meydana geldi. Evinin önünde oturan Alpaslan Y., sokakta oyun oynayan çocukların patlattığı torpilin sağ gözüne isabet etmesiyle yaralandı.
Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdığı Alpaslan Y.’ye, ilk müdahale yapıldı. Ardından ailesi tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Alpaslan Y.’nin, sağ gözünün görme yetisini kaybettiği belirlendi.
Alpaslan Y., buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilip, tedaviye alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Satışı, av malzemeleri satan dükkanlar haricinde yasak olan ve ayrıca 18 yaşından küçüklere de satış yapmanın yasak olduğu torpilin ise mahallenin fırınından alındığı öğrenildi.
"BİR HAFTA ÖNCE FIRINCIYA YALVARMIŞTIM"
Oğlunun artık göremeyeceğini söyleyen acılı baba Evren Y., fırıncıyı daha önce uyardığını belirterek, “Yavrumun gözünü kaybetmesine neden olan torpili çocuklar fırından satın aldılar. Olaydan 1 hafta önce fırıncıya satmasın diye yalvarmıştım. Çocuklarımıza maytap, pat pat, mantar tabancası satıyor. Beni ciddiye almadı. Şimdi ise yavrum gözünü kaybetti." sözleriyle duruma tepki gösterdi.
Evren Y., olayın ardından fırıncının hala çalıştığını hiçbir gözaltı işleminin gerçekleşmediğini belirterek kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.
"PARA UĞRUNA ÇOCUKLARIN HAYATLARIYLA OYNUYOR"
Fırıncının çocukların hayatıyla oynadığını söyleyen Alpaslan'ın amcası Z.Y. de "Mahallemizdeki fırın, çocukların zarar görebileceği bütün yasaklı maddeleri satıyor. Biz kendisini sürekli uyarıyoruz. Herhangi bir kapatma veya başka bir durum olmadı. Hala çalışıyor. Çocuklar fırından gidip almışlar torpili ve patlatmışlar. Yeğenim o fırının sattığı torpil yüzünden sağ gözünden oldu. Para uğruna çocukların hayatlarıyla oynuyor.” ifadelerini kullandı.