Minik çocuğu kör eden torpil fırında satılıyormuş! "Satmaması için yalvarmıştım"

Fırıncının çocukların hayatıyla oynadığını söyleyen Alpaslan'ın amcası Z.Y. de "Mahallemizdeki fırın, çocukların zarar görebileceği bütün yasaklı maddeleri satıyor. Biz kendisini sürekli uyarıyoruz. Herhangi bir kapatma veya başka bir durum olmadı. Hala çalışıyor. Çocuklar fırından gidip almışlar torpili ve patlatmışlar. Yeğenim o fırının sattığı torpil yüzünden sağ gözünden oldu. Para uğruna çocukların hayatlarıyla oynuyor.” ifadelerini kullandı.