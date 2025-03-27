Minik Elif'i hayattan koparan sürücü hakim karşısında | Acılı avukat babadan yürek burkan sözler
Mersin'de 11 yaşındaki Elif Su Ekinci'yi yolun karşısına geçerken aracıyla çarparak hayattan koparan sürücü Coşkun Topkara, olay nedeniyle pişmanlığını dile getirerek "Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır acıyı yaşattım." dedi. Küçük çocuğun avukat babası Kamil Ekinci ise, "23 yıldır çocukları korumak için avukatlık yapıyorum ama çocuğumu koruyamadım." diye konuştu.
Mersin'in Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde 23 Mayıs 2024'te iş makinesi operatörü olarak çalışan Coşkun Topkara (25) yönetimindeki kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci (11) ve Elif Yüksel'e (11) çarptı.