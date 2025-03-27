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Minik Elif'i hayattan koparan sürücü hakim karşısında | Acılı avukat babadan yürek burkan sözler

Mersin'de 11 yaşındaki Elif Su Ekinci'yi yolun karşısına geçerken aracıyla çarparak hayattan koparan sürücü Coşkun Topkara, olay nedeniyle pişmanlığını dile getirerek "Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır acıyı yaşattım." dedi. Küçük çocuğun avukat babası Kamil Ekinci ise, "23 yıldır çocukları korumak için avukatlık yapıyorum ama çocuğumu koruyamadım." diye konuştu.

Minik Elif'i hayattan koparan sürücü hakim karşısında | Acılı avukat babadan yürek burkan sözler - 1

Mersin'in Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde 23 Mayıs 2024'te iş makinesi operatörü olarak çalışan Coşkun Topkara (25) yönetimindeki kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci (11) ve Elif Yüksel'e (11) çarptı.

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Minik Elif'i hayattan koparan sürücü hakim karşısında | Acılı avukat babadan yürek burkan sözler - 2

Elif Su Ekinci

Kazada Ekinci yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Yüksel'in tedavisi hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan Topkara, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Minik Elif'i hayattan koparan sürücü hakim karşısında | Acılı avukat babadan yürek burkan sözler - 3

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Coşkun Topkara'nın "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın ikinci duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Topkara, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Minik Elif'i hayattan koparan sürücü hakim karşısında | Acılı avukat babadan yürek burkan sözler - 4

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Duruşmada söz verilen sanık Coşkun Topkara, böyle bir olayı ailelere yaşattığı için son derece üzgün pişman olduğunu savundu. Topkara "Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır acıyı yaşattım. Keşke ben ölseydim de o çocuklara bir şey olmasaydı. Yaşadıkları her gün için dua ediyorum. Uykularım kaçıyor, uyuyamıyorum. 1 yıldır tutukluyum. Aileme destek olamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Minik Elif'i hayattan koparan sürücü hakim karşısında | Acılı avukat babadan yürek burkan sözler - 5

"23 YILDIR ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN AVUKATLIK YAPIYORUM ÇOCUĞUMU KORUYAMADIM"

Kazada yaşamını yitiren Elif Su Ekinci'nin avukat babası Kamil Ekinci ise sanığın pişmanlık beyanlarının kabul edilebilir bir yanı olmadığını söyleyerek "Bunlar tahliyesi için öğretilmiş beyanlardır. 23 yıldır çocukları korumak için avukatlık yapıyorum ama çocuğumu koruyamadım. Sanık, çocukların karşıya geçtiğini göre göre olayı gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Minik Elif'i hayattan koparan sürücü hakim karşısında | Acılı avukat babadan yürek burkan sözler - 6

"OLASI KASTLA YARGILANMASI GEREKMEKTEDİR"

Müşteki avukatı Hibe Gökalp, sanığın olayı olası kastla gerçekleştirdiğini, dolayısıyla "Bilinçli taksirle" yargılanması gerektiğini söyledi. Duruşmaya katılan çocukların yakınları da, sanığın cezalandırılmasını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tedavisi süren Elif Yüksel ile ilgili kati raporunun alınması için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Minik Elif'i hayattan koparan sürücü hakim karşısında | Acılı avukat babadan yürek burkan sözler - 7
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