Minik Elif'i hayattan koparan sürücü hakim karşısında | Acılı avukat babadan yürek burkan sözler

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM"

Duruşmada söz verilen sanık Coşkun Topkara, böyle bir olayı ailelere yaşattığı için son derece üzgün pişman olduğunu savundu. Topkara "Bir anne ve babanın yaşayacağı en ağır acıyı yaşattım. Keşke ben ölseydim de o çocuklara bir şey olmasaydı. Yaşadıkları her gün için dua ediyorum. Uykularım kaçıyor, uyuyamıyorum. 1 yıldır tutukluyum. Aileme destek olamıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.