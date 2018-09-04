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Minik Evrim'i arama çalışmalarında 57. gün

DHA, Anadolu Ajansı

Tokat Turhal'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları 57. günde de devam etti

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    Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'a 57. günde de ulaşılamadı.
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    Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'i arama çalışmaları devam ediyor.
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    Komando ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları sürürken ekiplerin, arama köpeklerinden de yararlanarak yaptıkları çalışmalarda bir ize ulaşılamadı.
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    Ailenin kızları Evrim Atış'ın kaybolduğunu belirttiği 10 Temmuz'da arama çalışması başlatılmıştı.
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    Baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönündeki ifadesi üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış ancak bir ize rastlanamamıştı.
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    Kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeleri nedeniyle anne Dilek ve baba Burhan Atış tutuklanmıştı.
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