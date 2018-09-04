Minik Evrim'i arama çalışmalarında 57. gün
DHA, Anadolu Ajansı
Tokat Turhal'da kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları 57. günde de devam etti
-
1Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'a 57. günde de ulaşılamadı.
-
2Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığı belirtilen küçük Evrim'i arama çalışmaları devam ediyor.
-
3Komando ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları sürürken ekiplerin, arama köpeklerinden de yararlanarak yaptıkları çalışmalarda bir ize ulaşılamadı.
-
4Ailenin kızları Evrim Atış'ın kaybolduğunu belirttiği 10 Temmuz'da arama çalışması başlatılmıştı.
-
5Baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü, babasının mezarına gömdüğü" yönündeki ifadesi üzerine küçük kızın dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış ancak bir ize rastlanamamıştı.
-
6Kızlarının kaybolmasıyla ilgili çelişkili ifadeleri nedeniyle anne Dilek ve baba Burhan Atış tutuklanmıştı.
-
7