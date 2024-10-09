Minik Narin'e ait kemik parçaları mezarına defnedildi
Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın otopsi için İstanbul’a gönderilen kemikleri cenazesinin bulunduğu mezar açılarak defnedildi.
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.