Minik Narin'e ait kemik parçaları mezarına defnedildi

Diyarbakır'da 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın otopsi için İstanbul’a gönderilen kemikleri cenazesinin bulunduğu mezar açılarak defnedildi.

Minik Narin'e ait kemik parçaları mezarına defnedildi - 1

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlar örtülüp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Minik Narin'e ait kemik parçaları mezarına defnedildi - 2

12 TUTUKLAMA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Minik Narin'e ait kemik parçaları mezarına defnedildi - 3

Soruşturma kapsamında otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Narin’in cesediyle aynı çuval içerisinde bulunan ve ona ait kaval kemiği olduğu düşünülen kemik ve diğer kemik parçaları yapılan incelemenin ardından tekrar Diyarbakır’a getirildi.

Minik Narin'e ait kemik parçaları mezarına defnedildi - 4

Kemikler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarlığa götürüldü.

Minik Narin'e ait kemik parçaları mezarına defnedildi - 5

Mezar çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındı.

Minik Narin'e ait kemik parçaları mezarına defnedildi - 6

KEMİKLERİ DEFNEDİLDİ

Mezarlıkta Narin’in defnedildiği mezar açılarak kemikler, cenazenin yanına defnedildi.

Minik Narin'e ait kemik parçaları mezarına defnedildi - 7

Açılan mezar tekrar kapatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER