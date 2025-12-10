Minik Sezin'i hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu
10.12.2025 15:07
DHA
Samsun'da otomobiliyle çarptığı 10 yaşındaki Sezin Sezgin'in ölümüne neden olan sürücü Hülya Ö., 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
1 YIL 10 AY HAPİS CEZASI
Samsun'da geçtiğimiz yıl aracıyla çarptığı Sezin Sezgin'in ölümüne yol açan sürücü Hülya Ö.'nün (32) cezası belli oldu.
Davayla ilgili son duruşma dün görüldü. Mahkeme, sanığı "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, iyi hal indirimi uyguladı.
Böylece sanığın cezası 1 yıl 10 ay 15 güne düştü, sanığın kişilik özellikleri ve bir daha suç işlemeyeceğine dair oluşturduğu olumlu kanaat gerekçesiyle hükmün açıklanması da geriye bırakıldı.
Ayrıca sanığın ehliyetine 3 ay süreyle el konuldu.
NE OLMUŞTU?
Samsun'un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi'nde 10 Aralık 2024'te annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden çıkıp, yolun karşısına geçmek isteyen Sezin Sezgin'e (10), 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan Hülya Ö.'nün kullandığı otomobil çarpmıştı.
Olayda Sezin yaşamını yitirmişti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenmişti.
"ÇOCUĞUNA SAHİP ÇIKSAYDIN" (Hülya Ö.)
Olayın ardından gözaltına alınan Hülya Ö. ifadesinde araç hızının 45-50 kilometre olduğunu iddia ederek kendisini şu sözlerle savunmuştu:
"Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu."
Sürücüye ev hapsi verilmişti. Ayrıca Hülya Ö.'nün, anne Ece Sezgin'e "Çocuğuna sahip çıksaydın." dediği anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.
Ece Sezgin
Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame düzenlemişti. İddianame, Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmişti.
İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin'in yolu kontrol etmeden çıkması nedeniyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.'nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı.
Raporda ayrıca Hülya Ö.'nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp, hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu belirtildi.
Hülya Ö., 10 Nisan'daki duruşmada ise kendisini şu sözlerle savunmuştu:
"Ben de bir anneyim. Seyir halindeydim, hızlı değildim. Önüme bir şey çıktı ama ne olduğunu görmedim. Araçtan indikten sonra çocuğa vurduğumu fark ettim. Görüş mesafesi yoktu. Zamanında frene basma fırsatım olmadı. Kaza gerçekleştikten sonra olay yerinden de ayrılmadım, yaşananlardan dolayı çok pişmanım."
Mahkeme, sanık ve tanıkları dinledikten sonra sanığa verilen ev hapsi ile elektronik kelepçe kararını kaldırıp, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.