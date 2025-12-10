Minik Sezin'i hayattan koparan sürücünün cezası belli oldu

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame düzenlemişti. İddianame, Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmişti.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin'in yolu kontrol etmeden çıkması nedeniyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.'nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı.

Raporda ayrıca Hülya Ö.'nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp, hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu belirtildi.