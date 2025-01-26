Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç gecesi neden süt içilir?

Miraç Gecesi, İslam inancında Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mucizevi bir şekilde Mekke’den Kudüs’e, oradan da yedi kat göğe yükseldiği ve Rabbine yakınlaşma şerefine nail olduğu mübarek bir gecedir. Bu özel gece, Müslümanlar için ibadet, dua ve tefekkürle geçirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Miraç hadisesinde anlatılan detaylardan biri de süt içmenin sembolik anlamını gözler önüne serer.