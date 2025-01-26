Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç gecesi neden süt içilir?

Miraç Gecesi’nde süt içmek, bu mübarek gecenin anlamını derinleştiren bir sembol olarak değerlendirilebilir. Süt içme geleneği, Müslümanların fıtratlarına uygun bir şekilde yaşama çabalarının bir parçasıdır. Süt, saflığı ve temizliği temsil eder. Miraç gecesinde içilen süt, insanın ruhen arınma ve Allah’a yakınlaşma niyetini simgeler. Peki, Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç gecesi neden süt içilir?

Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç gecesi neden süt içilir? - 1

Miraç Gecesi, İslam inancında Peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mucizevi bir şekilde Mekke’den Kudüs’e, oradan da yedi kat göğe yükseldiği ve Rabbine yakınlaşma şerefine nail olduğu mübarek bir gecedir. Bu özel gece, Müslümanlar için ibadet, dua ve tefekkürle geçirilmesi gereken bir zaman dilimidir. Miraç hadisesinde anlatılan detaylardan biri de süt içmenin sembolik anlamını gözler önüne serer.

TÜRKİYE HABERLERİ

Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç gecesi neden süt içilir? - 2

MİRAÇ GECESİ NEDEN SÜT İÇİLİR?

Miraç yolculuğu sırasında Peygamber Efendimiz’e üç farklı içecek sunulmuştur: süt, bal ve şarap. Efendimiz (s.a.v.) tercihini sütten yana yapmıştır. Bu seçim üzerine Cebrail (a.s.), “Fıtratı seçtin” diyerek bu tercihin saf, temiz ve yaratılışa uygun bir yol olduğunu ifade etmiştir. Süt, İslam kültüründe saflığın, temizliğin ve doğal fıtratın sembolü olarak görülür.


Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç gecesi neden süt içilir? - 3

Bu olay, insanın yaratılışındaki saflığa dönmesi ve helal olanla beslenmesinin önemine işaret eder. Aynı zamanda İslam'ın da insanlar için fıtri, yani yaratılışa uygun bir din olduğunu vurgular. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sütü seçmesi, hem tercih edilen yolun hem de İslam’ın özündeki temizliğin bir ifadesi olarak yorumlanır.


Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç gecesi neden süt içilir? - 4

Miraç Gecesi’nde ibadet eden Müslümanlar, bu hadiseyi hatırlayarak süt içmeyi bir gelenek haline getirmişlerdir. Bu uygulama, sünnetin hatırlanması ve fıtrata uygun yaşama niyetinin tazelenmesi anlamını taşır. Gecenin ruhuna uygun olarak süt içmek, maddi bir içecekten ziyade manevi bir şuurun sembolüdür.

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