Miraç Kandili mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekler 2026: En güzel, kısa, anlamlı ve resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri
15.01.2026 08:32
Son Güncelleme: 15.01.2026 09:55
NTV - Haber Merkezi
Miraç Kandili mesajları ve sözleri, 2026 yılı üç ayların ikinci kandili Miraç Kandili'nin bu gece idrak edilecek olması nedeniyle tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. İslam alemi için manevi yükselişin, arınmanın ve ilahi müjdelerin gecesi olan Miraç Kandili, bu gece idrak edilecek. Sevdiklerini, ailelerini ve dostlarını kandil mesajlarıyla hatırlamak isteyen vatandaşlar ise sosyal medya, WhatsApp ve kısa mesaj yoluyla kandil kutlamaları yapacak. Sosyal medyada paylaşabileceğiniz yeni, en güzel, kısa, anlamlı ve resimli kandil mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte 2026 yılına özel Miraç Kandili mesajları.
İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ilahi huzura kabul edildiği bu mübarek gecede, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en taze, duygu yüklü ve dualı mesajları sizler için derledik. İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook paylaşımlarınız için 2026 yılına özel, yeni, en güzel, kısa, anlamlı ve resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri.
2026 MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
"Miraç Kandili'nde kalpleriniz huzurla dolsun, dualarınız kabul olsun. Mübarek geceyi sevdiklerinizle birlikte geçirin."
"Miraç Kandili'nin manevi ışığıyla hayatınıza huzur ve bereket gelsin. Allah'ın rahmeti üzerinizde olsun."
"Bu mübarek gecede Allah'ın inayetiyle tüm dilekleriniz kabul olsun. Miraç Kandili'miz mübarek olsun!"
“Miraç Kandili, Allah’ın sevgisiyle dolu bir gece. Her anı huzur içinde geçsin ve dualarınız kabul bulsun.”
“Miraç Kandili'nin kutlu gecesinde, tüm insanlık için barış, huzur ve sağlık diliyorum. Allah, dualarınızı kabul etsin.”
"Miraç Kandili’nin manevi ışığı kalbinize huzur ve mutluluk getirsin. Allah dualarınızı kabul etsin."
"Miraç Kandili’nin kutlu gecesinde tüm dilekleriniz kabul, kalbiniz huzurla dolsun. Mübarek geceniz mübarek olsun!"
“Miraç Kandili’nde, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Dualarınız kabul, günleriniz huzurlu geçsin.”
ANLAMLI MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
"Miraç Kandili, kalpleri arındıran, duaları kabul eden mübarek bir gecedir. Allah, bu gece bütün dileklerinizi kabul etsin, ruhunuz huzurla dolsun. Sevgi, barış ve huzur içinde kalın."
"Miraç Kandili'nde, Allah’ın rahmetine en yakın olduğumuz, gönüllerimizin saflaştığı ve dualarımızın kabul bulduğu bir zamandır. Rabbim, dualarınızı kabul etsin ve kalbinizdeki her dileği gerçeğe dönüştürsün."
"Bu mübarek gece, Allah’a yakın olmanın, kalpleri temizlemenin ve duaların kabul olmasının en güzel zamanıdır. Miraç Kandili’nde ruhunuzu arındırın, sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir gece geçirin. Allah’ın rahmeti hepinizin üzerinde olsun."
"Miraç Kandili, bir yükseliştir. Bu gece, kalplerimizde sevgi, merhamet ve huzurun egemen olduğu, dualarımızın kabul olduğu bir gece. Allah, sizlere sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir hayat nasip etsin."
"Miraç Kandili, Allah’a en yakın olduğumuz, gönüllerimizin aydınlandığı ve tüm dileklerimizin kabul olduğu mübarek bir gecedir. Bu geceyi, dua ve ibadetle geçirelim, ruhumuzu temizleyelim. Allah’ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun."
"Miraç Kandili’nde dualarınızın kabul olduğu, ruhunuzun dinginlik bulduğu, kalbinizde huzur ve sevgiyle dolu bir gece dilerim. Bu geceyi, Allah’a yakınlaşarak ve sevdiklerinize dua göndererek anlamlandırın."
"Miraç Kandili, kalpleri temizlemenin, günahlardan arınmanın ve Allah’ın affına yaklaşmanın en özel zamanıdır. Bu mübarek gecede Allah’a dua edin, her şeyin en güzeli sizinle olsun."
RESİMLİ KANDİL MESAJLARI
"Miraç Kandili’nde dualarınız kabul, kalbiniz huzurla dolsun. Bu mübarek gece, Allah’ın rahmetiyle dolu, gönüllerimizin temizlendiği, kalplerimizin arındığı bir zaman dilimidir. Allah’ın affedici ve merhametli kudretiyle, tüm dilekleriniz gerçekleşsin. Miraç gecesi, hepimizin ruhunu aydınlatan, sevgi, barış ve huzurun yeryüzüne yayılmasına vesile olan bir gecedir. Bu mübarek geceyi, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde geçirmeniz dileğiyle."
"Miraç Kandili, Allah’ın huzuruna yükseldiği o özel gecedir. Bu gece, Rabbimizin rahmetine en yakın olduğumuz, dua ve ibadetlerimizin kabul olduğu bir gecedir. Sevdiklerimizle birlikte dualarımızı yükseltirken, kalbimizde sevgi, barış ve huzur bulalım. Bu gece, Allah’ın affedici ve merhametli yönlerini en derinden hissedeceğimiz bir fırsat. Miraç Kandili’nin manevi ışığıyla hayatınızda güzellikler ve bolluklar olsun. Rabbim, tüm dualarınızı kabul etsin."
“Miraç Kandili’nin kutlu gecesinde, kalbinizdeki bütün yükler hafiflesin, ruhunuz aydınlansın. Bu mübarek gece, Allah’a en yakın olduğumuz, dualarımızın kabul olduğu ve tüm dileklerimizin gerçekleşebileceği bir fırsattır. Bu geceyi, Allah’a hamd ve şükürle, sevgiyle geçirebilmek dileğiyle… Miracın manevi havasıyla kalplerimiz bir olsun, dua ve ibadetlerimiz kabul bulsun. Rabbim, bu kutlu gece vesilesiyle size sağlık, huzur ve mutluluklar versin.”
"Miraç Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ile Allah arasındaki en yakın bağlantının kurulduğu, kalpten edilen her duanın kabul bulduğu, müminlerin gönüllerine huzurun indiği bir gecedir. Bu özel gecede dualarımızın kabul olması, ruhumuzun arınması ve kalbimizin sevgiyle dolması dileğiyle. Allah’ın rahmeti ve bereketi, bu mübarek geceyle birlikte üzerinizde olsun. Sevgi, barış ve huzur içinde, sevdiklerinizle birlikte güzel bir Miraç Kandili geçirmenizi dilerim."
"Miraç Kandili, Allah’ın rahmetine en yakın olduğumuz, dua ve ibadetlerimizin kabul olduğu mübarek bir gecedir. Bu geceyi, Rabbimize olan bağlılığımızı pekiştirmek, sevdiklerimize dualar göndermek ve kalbimizi huzura kavuşturmak için bir fırsat olarak görelim. Allah, Miraç Kandili’nin rahmetiyle sizleri kuşatsın, tüm dileklerinizi kabul etsin, sevdiklerinize sağlık ve huzur versin. Bu özel geceyi, kalpten edilen her duanın kabul olduğu, sevgi ve barış dolu bir atmosferde geçirmenizi temenni ederim."