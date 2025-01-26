Miraç Kandili namazı ne zaman kılınır? İşte kandil namazı kılınışı
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili namazı ne zaman kılınır?
Miraç Kandili namazı hakkındaki araştırmalar Miraç gecesi öncesi hız kazandı. İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. İşte, kandil namazı kılınışı hakkında bilgiler...