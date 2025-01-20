Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (2025 Diyanet kandil günleri)
Miraç Kandili tarihi tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer almaya başladı. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar Miraç Kandili gecesi camilere gidecek ve ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?
2025 Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği ve ayın kaçına denk geldiği, bu kutsal geceyi kaçırmak istemeyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Miraç Kandili'nin idrak edileceği tarih belli oldu. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?