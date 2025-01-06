Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (2025 Diyanet Miraç Kandili tarihi)
Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, üç ayların 2025 yılındaki ilk kandili olan Regaip Kandili'nin sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor. Tüm İslam camiası nezdinde rahmet ve bereket ayı olan üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yılda ibadetler ve dualarla geçecek. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?
2025 Miraç Kandili için tarih araştırmaları başladı. Müslüman alemi tarafından oldukça kutsal günler arasında yer alan Miraç Kandili, yılın ikinci kandili olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?