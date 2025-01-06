Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (2025 Diyanet Miraç Kandili tarihi)

Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, üç ayların 2025 yılındaki ilk kandili olan Regaip Kandili'nin sona ermesiyle birlikte merak ediliyor. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor. Tüm İslam camiası nezdinde rahmet ve bereket ayı olan üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yılda ibadetler ve dualarla geçecek. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?

Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (2025 Diyanet Miraç Kandili tarihi) - 1

2025 Miraç Kandili için tarih araştırmaları başladı. Müslüman alemi tarafından oldukça kutsal günler arasında yer alan Miraç Kandili, yılın ikinci kandili olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?

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Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (2025 Diyanet Miraç Kandili tarihi) - 2

2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (2025 Diyanet Miraç Kandili tarihi) - 3

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (2025 Diyanet Miraç Kandili tarihi) - 4

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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