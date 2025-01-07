Miraç Kandili ne zaman? Bir sonraki kandil ne zaman?
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, camilerde dualarla idrak edildi. Milyonlarca Müslüman şimdi ise üç ayların ikinci kandili olarak Miraç Kandili'nin tarihini merak ediyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman?
Üç ayların başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili camilerde dualarla idrak edildi. İslam aleminde şimdi ise Miraç Kandili heyecanı başladı. İşte, "Miraç Kandili ne zaman?" sorusunun yanıtı...