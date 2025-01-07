Miraç Kandili ne zaman? Bir sonraki kandil ne zaman?

BİR SONRAKİ KANDİL NE ZAMAN?



İslam aleminde sonraki kandil, Miraç Kandili olarak kutlanacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.