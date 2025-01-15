Miraç Kandili ne zaman? Diyanet 2025 Miraç Kandili tarihini duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Miraç Kandili tarihini duyurdu. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, ocak ayında idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili ne zaman? Diyanet 2025 Miraç Kandili tarihini duyurdu - 1

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili yaklaşıyor. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

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Miraç Kandili ne zaman? Diyanet 2025 Miraç Kandili tarihini duyurdu - 2

2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

Miraç Kandili ne zaman? Diyanet 2025 Miraç Kandili tarihini duyurdu - 3

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç Kandili ne zaman? Diyanet 2025 Miraç Kandili tarihini duyurdu - 4

MİRAÇ KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

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