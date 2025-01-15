Miraç Kandili ne zaman? Diyanet 2025 Miraç Kandili tarihini duyurdu
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Miraç Kandili tarihini duyurdu. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, ocak ayında idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman?
Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili yaklaşıyor. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.