Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi

Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'nin ardından gözler Miraç Kandili'ne çevrildi. Yılın ikinci kandili olan Miraç, ocak ayının son haftasında idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Miraç Kandili tarihi...

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi - 1

Mübarek Kadir Gecesi'nin de idrak edileceği üç aylarda Regaip ve Miraç Kandili de yer alıyor.  Regaip Kandili bu yıl ocak ayının ilk haftasında idrak edilmişti. Şimdi gözler Miraç Kandili 2025 tarihinde. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi - 2

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili  26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi - 3

MİRAÇ NE DEMEK?

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi - 4

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi - 5

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

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