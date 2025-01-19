Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? 2025 Miraç Kandili tarihi
Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'nin ardından gözler Miraç Kandili'ne çevrildi. Yılın ikinci kandili olan Miraç, ocak ayının son haftasında idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Miraç Kandili tarihi...
Mübarek Kadir Gecesi'nin de idrak edileceği üç aylarda Regaip ve Miraç Kandili de yer alıyor. Regaip Kandili bu yıl ocak ayının ilk haftasında idrak edilmişti. Şimdi gözler Miraç Kandili 2025 tarihinde.