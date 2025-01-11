Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet kandil takvimi)
Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, tüm İslam alemi tarafından araştırılıyor. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının ilk kandili olan Regaip Kandili geride kaldı. Sıradaki kandil olan Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil ediyor. Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman?
2025 Miraç Kandili için geri sayım başladı. Miraç, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Bu kutsal günde milyonlarca Müslüman dualarını edecek, namazlarını kılacak ve oruç tutmak isteyenler oruç tutacak. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?