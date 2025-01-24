Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

2025 Miraç Kandiline sayılı günler kaldı. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor. Peki, Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? - 1

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 2 Ocak 2025 günü gerçekleşti. Miraç Kandili ise 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. İşte, 2025 Miraç Kandili orucu hakkında bilgiler...

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Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? - 2

2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? - 3

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili'nde farz ve nafile ibadetlere önem verilmesi alimler tarafından öneriliyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti.

Peygamber Efendimiz de “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.

Buna göre; Miraç Kandili'nde dileyen isteyen herkes oruç tutabilir.

Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? - 4

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Miraç Kandili, Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gündür. Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir.

Bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Dinî açıdan Gece, gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar.

Cuma gecesi; Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

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