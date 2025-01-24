Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?
2025 Miraç Kandiline sayılı günler kaldı. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor. Peki, Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 2 Ocak 2025 günü gerçekleşti. Miraç Kandili ise 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. İşte, 2025 Miraç Kandili orucu hakkında bilgiler...