Miraç Kandili tarihi 2025: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet dini günler takvimi)

Miraç Kandili tarihi, 2025 yılının ikinci kandili öncesinde milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanmaya başladı. Her kandilde olduğu gibi bu yıl da Miraç Kandili'ni dolu dolu ve ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini araştırıyor. Peki, 2025: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

Miraç Kandili tarihi 2025: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet dini günler takvimi) - 1

2025 Miraç Kandili için geri sayım sürmeye devam ediyor. Tüm İslam alemi tarafından kutsal kabul edilen kandil günleri, dualar ve ibadetlerle geçiyor. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil ediyor. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?

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Miraç Kandili tarihi 2025: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet dini günler takvimi) - 2

2025 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.

Miraç Kandili tarihi 2025: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet dini günler takvimi) - 3

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili'nde farz ve nafile ibadetlere önem verilmesi alimler tarafından öneriliyor. Bu ibadetlerden biri de oruç ibadeti.

Peygamber Efendimiz de “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.

Buna göre; Miraç Kandili'nde dileyen isteyen herkes oruç tutabilir.

Miraç Kandili tarihi 2025: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet dini günler takvimi) - 4

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

Miraç Kandili tarihi 2025: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet dini günler takvimi) - 5

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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