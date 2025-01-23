Miraç Kandili tarihi 2025: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet dini günler takvimi)
Miraç Kandili tarihi, 2025 yılının ikinci kandili öncesinde milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanmaya başladı. Her kandilde olduğu gibi bu yıl da Miraç Kandili'ni dolu dolu ve ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini araştırıyor. Peki, 2025: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?
2025 Miraç Kandili için geri sayım sürmeye devam ediyor. Tüm İslam alemi tarafından kutsal kabul edilen kandil günleri, dualar ve ibadetlerle geçiyor. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil ediyor. Peki, 2025 Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?