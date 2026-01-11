Miraç Kandili tarihi 2026: Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?
11.01.2026 13:30
NTV - Haber Merkezi
İslam dünyasında üç ayların maneviyatı sürerken, tüm Müslüman camiasının heyecanla beklediği yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili için geri sayım başladı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği bu mübarek gece, duaların kabul olduğu, tövbelerin geri çevrilmediği müstesna zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. 2026 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Miraç Kandili tarihi.
2026 Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, kutsal kandil gecelerini kaçırmak istemeyen ve bol bol ibadet gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da dua ve ibadetlerle eda edilecek. Peki, 2026 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?
2026 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Miraç Kandili bu yıl 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek.
MİRAÇ GECESİ NE OLDU, ÖNEMİ NE?
Miraç, Mekke döneminde, risaletin zor zamanlarında, Hz. Muhammed'in bir gece, Mescidi Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Yaratan’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade etmektedir.
Bu gece, Kur’an-ı Kerimde; “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescidi Haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o, layıkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” şeklinde beyan edilmektedir.
Yeryüzünün iki mübarek mabedi olan, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ’dan göklere uzanan bu kutlu yolculuk, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in şahsında insanlığın önüne açılan büyük bir ufuk, Allah’ın rahmetine, azametine ve kudretine görkemli bir şahitlik, varlığın özüne ve anlamına yapılan ciddi ve samimi bir yolculuktur.
2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi