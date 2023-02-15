Miraç ne demek? Miraç gecesi ne oldu? İşte yılın ikinci kandiliyle ilgili bilgiler

Miraç Kandili 2023 tarihine kısa bir süre kalan çeşitli sorular gündeme geldi. Yılın ikinci kandili olma özelliğini taşıyan Miraç Kandili bu yıl şubat ayında idrak edilecek. Peki, Miraç ne demek? Miraç gecesi ne oldu? İşte yılın ikinci kandiliyle ilgili bilgiler

Miraç ne demek? Miraç gecesi ne oldu? İşte yılın ikinci kandiliyle ilgili bilgiler - 1

İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili kısa bir süre sonra idrak edilecek. Bu yıl Miraç Kandili,  23 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. 

Miraç ne demek? Miraç gecesi ne oldu? İşte yılın ikinci kandiliyle ilgili bilgiler - 2

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Miraç ne demek? Miraç gecesi ne oldu? İşte yılın ikinci kandiliyle ilgili bilgiler - 3

2023 MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.

Miraç ne demek? Miraç gecesi ne oldu? İşte yılın ikinci kandiliyle ilgili bilgiler - 4

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle seyahat etti.

Miraç ne demek? Miraç gecesi ne oldu? İşte yılın ikinci kandiliyle ilgili bilgiler - 5

Beş vakit namaz miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

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