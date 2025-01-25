Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne? (Miraç Kandili'nin anlam ve önemi)
Miraç Kandili'nin idrak edilecek olması sebebiyle, Miraç kelimesinin anlamı ve bu kutsal gecenin önemi İslam camiası tarafından araştırılıyor. İslam inancına göre, "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise Mescid-i Aksa'dan gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Miraç Kandili "Üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Yılın ikinci kandili olma özelliğini taşıyan Miraç Kandili bu yıl 26 Ocak Pazar günü idrak ediliyor. Peki, Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne? İşte Miraç Kandili'nin anlam ve önemi.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi tarafından kutsal kabul edilen Miraç Kandili gecesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne?