Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne? (Miraç Kandili'nin anlam ve önemi)

Miraç Kandili'nin idrak edilecek olması sebebiyle, Miraç kelimesinin anlamı ve bu kutsal gecenin önemi İslam camiası tarafından araştırılıyor. İslam inancına göre, "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise Mescid-i Aksa'dan gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Miraç Kandili "Üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Yılın ikinci kandili olma özelliğini taşıyan Miraç Kandili bu yıl 26 Ocak Pazar günü idrak ediliyor. Peki, Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne? İşte Miraç Kandili'nin anlam ve önemi.

Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne? (Miraç Kandili'nin anlam ve önemi) - 1

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi tarafından kutsal kabul edilen Miraç Kandili gecesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne?

TÜRKİYE HABERLERİ

Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne? (Miraç Kandili'nin anlam ve önemi) - 2

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne? (Miraç Kandili'nin anlam ve önemi) - 3

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne? (Miraç Kandili'nin anlam ve önemi) - 4

MİRAÇ GECESİ NE OLDU, ÖNEMİ NE?

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne? (Miraç Kandili'nin anlam ve önemi) - 5

MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

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