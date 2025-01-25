Miraç nedir, ne demek? Miraç gecesi ne oldu, önemi ne? (Miraç Kandili'nin anlam ve önemi)

MİRAÇ GECESİ NE OLDU, ÖNEMİ NE?

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.



Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.