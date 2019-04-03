Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.
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1Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, dün gece idrak edilecek.
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2Miraç Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarla vatandaşlar camileri doldurdu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Miraç Kandili dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne geldi.
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Yatsı namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası Bakara Suresinin 285. ve 286. ayetlerini okudu.
Erdoğan, daha sonra vatandaşların Miraç Kandili'ni kutladı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
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Bu arada, kandil dolayısıyla vatandaşlar camiye yoğun ilgi gösterdi.
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6İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, 8 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.
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İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
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