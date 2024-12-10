Miras yüzünden 2 kardeşi vuran ve evinde cephanelik bulunan enişte tutuklandı

EVDE VE ÇATI KATINDA CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarafından gözaltına alınan enişte Mutlu İ.'nin evinde ve evinin çatı katında yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet tüfek, 965 adet fişek, 380 adet kartuş, 10 adet bıçak ve 1 adet muşta elde edildi. Mutlu İ. hakkında 2 kişiyi silahla yaralamanın yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından da "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da yasal işlem başlatıldı.

lkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan Mutlu İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mutlu İ.'nin yaralama olayından ve evinde ele geçen silahlarla ilgili ayrı ayrı tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildi.