Miras yüzünden 2 kardeşi vuran ve evinde cephanelik bulunan enişte tutuklandı
Samsun'da 2 kardeşi 'miras' meselesi yüzünden tabancayla vurarak yaraladıktan sonra evinde ve evinin çatı katında cephanelik gibi silah ele geçen enişte, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç. (38) ve Sultan Ahmet Ç. (36) adlı kardeşler, bir süre önce diğer 3 kardeşleri ile Samsun'a izne geldi.
Dün uçakla Almanya'ya dönecek olan kardeşler, valiz ve bavullarını apartman girişine çıkardıkları sırada aynı binada oturan halalarının eşi Mutlu İ. (49) ile karşılaştılar. Aralarında 'miras' meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşler ile Mutlu İ. arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartan enişte Mutlu İ., gurbetçi kardeşler Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralanan kardeşler, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mutlu İ. ise polis tarafından suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.