Misafirliğe geldiği evin önünde kayboldu: 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde annesiyle misafirliğe geldiği evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı. Kaybolan çocuk, 8 saatlik çalışma sonrası bulundu. Alçak bir tepeden yuvarlanmış şekilde yüzüstü yatarken bulunan çocuğun ciddi bir sağlık probleminin olmadığı anlaşıldı.

Misafirliğe geldiği evin önünde kayboldu: 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu - 1

Edinilen bilgiye göre, Beyrebucak Mahallesi'nde tanıdıklarının evine annesiyle birlikte misafirliğe gelen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa isimli kız çocuğu, saat 16.00 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu.

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Misafirliğe geldiği evin önünde kayboldu: 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu - 2

Ailenin ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri alarma geçti. AFAD, jandarma, Belediye Arama Kurtarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından mahalle ve çevresinde arama tarama çalışması başlatıldı.

Misafirliğe geldiği evin önünde kayboldu: 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu - 3

8 SAAT SONRA BULUNDU

Yaklaşık 250 kişilik bir ekibin her noktayı taradığı arama çalışmalar sonunda küçük Esil 8 saat sonra sağ olarak bulundu.

Misafirliğe geldiği evin önünde kayboldu: 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu - 4

Kaybolduğu noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yol kenarındaki alçak bir tepeden yuvarlanmış şekilde yüzüstü yatarken bulunan Esil'in yapılan ilk kontrolünde ciddi bir sağlık probleminin olmadığı anlaşıldı.

Misafirliğe geldiği evin önünde kayboldu: 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu - 5

Küçük Esil, arama kurtarma ekiplerinin kucağında jandarma aracına alınıp kontrol amaçlı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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