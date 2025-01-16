Misafirliğe geldiği evin önünde kayboldu: 2 yaşındaki kız çocuğu bulundu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde annesiyle misafirliğe geldiği evin önünde oynarken kaybolan 2 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı. Kaybolan çocuk, 8 saatlik çalışma sonrası bulundu. Alçak bir tepeden yuvarlanmış şekilde yüzüstü yatarken bulunan çocuğun ciddi bir sağlık probleminin olmadığı anlaşıldı.
Edinilen bilgiye göre, Beyrebucak Mahallesi'nde tanıdıklarının evine annesiyle birlikte misafirliğe gelen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Esil Mustafa isimli kız çocuğu, saat 16.00 sıralarında evin önünde oynarken kayboldu.