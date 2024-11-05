Misafirliğe gittiği evde feci şekilde hayatını kaybetti

Antalya'da Menekşe Arslan, misafirlik için gittiği 2 katlı evde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.

Misafirliğe gittiği evde feci şekilde hayatını kaybetti - 1

Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 1705 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. 

Perdelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı. O sırada misafir olarak geldiği evde bulunan Menekşe Arslan, dışarıya çıkmaya çalıştı.

Ancak talihsiz kadın evin pencerelerindeki demirler nedeniyle dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti. 

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Misafirliğe gittiği evde feci şekilde hayatını kaybetti - 2

Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü. 

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arslan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

yangın esnasında ev sahibi Ramazan N.'nin evde olmadığı öğrenildi.

Misafirliğe gittiği evde feci şekilde hayatını kaybetti - 3

ÇIĞLIKLARINI DUYAN KOŞTU

Yangın anına tanıklık eden komşu H.A., "İkindi namazını kıldım, aşağıya indim. O sırada bir kadının çığlıklarını duydum. Komşularla birlikte müdahale ettik ama kadını çıkaramadık. Kadın çığlık attı, dakika sürmedi.

Evin içinden alevler yükseldi. Allah kimseye göstermesin" diye konuştu.

Misafirliğe gittiği evde feci şekilde hayatını kaybetti - 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Misafirliğe gittiği evde feci şekilde hayatını kaybetti - 5

Tahilsiz kadının cesedi morga kaldırıldı.

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