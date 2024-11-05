Misafirliğe gittiği evde feci şekilde hayatını kaybetti
Antalya'da Menekşe Arslan, misafirlik için gittiği 2 katlı evde çıkan yangında feci şekilde hayatını kaybetti.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 1705 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı.
Perdelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı. O sırada misafir olarak geldiği evde bulunan Menekşe Arslan, dışarıya çıkmaya çalıştı.
Ancak talihsiz kadın evin pencerelerindeki demirler nedeniyle dışarı çıkamayarak hayatını kaybetti.