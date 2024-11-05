Misafirliğe gittiği evde feci şekilde hayatını kaybetti

ÇIĞLIKLARINI DUYAN KOŞTU

Yangın anına tanıklık eden komşu H.A., "İkindi namazını kıldım, aşağıya indim. O sırada bir kadının çığlıklarını duydum. Komşularla birlikte müdahale ettik ama kadını çıkaramadık. Kadın çığlık attı, dakika sürmedi.

Evin içinden alevler yükseldi. Allah kimseye göstermesin" diye konuştu.