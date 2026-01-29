Mısır Çarşısı girişinde silahlı saldırı: Vurup başında bekledi
29.01.2026 15:36
AA
İstanbul'un en kalabalık noktalarından Mısır Çarşısı girişinde hareketli anlar yaşandı. Eli silahlı bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle bir iş yeri sahibini vurdu. Vurduğu adamın başında silahla bekleyen saldırgan, gözaltına alındı.
İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nın girişinde bir kişiye yönelik silahlı saldırı gerçekleşti.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mısır Çarşısı girişinde B.A. ile A.U., arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., silahla A.U.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu A.U., yaralanarak yere düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.U., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Silahlı saldırgan ise polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.