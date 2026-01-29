Mısır Çarşısı girişinde silahlı saldırı: Vurup başında bekledi

İstanbul'un en kalabalık noktalarından Mısır Çarşısı girişinde hareketli anlar yaşandı. Eli silahlı bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle bir iş yeri sahibini vurdu. Vurduğu adamın başında silahla bekleyen saldırgan, gözaltına alındı.