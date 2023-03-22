Mısır Çarşısında ramazan hareketliliği

MARKETLER UCUZ OLABİLİR AMA KALİTEYİ BULAMAZLAR

Esnaf Erdoğan Yusufoğlu da, "Alışveriş, hareketlilik var, problem yok. Kars kaşarı 185 liradan başlıyor. Geçen sene Türkiye ucuzdu, şimdi dünya pahalı. Marketlerle bizim aramızda yüzde 50 fark var. Biz yüzde 50 daha düşüğüz. İnsanlar peynir, kaşar, zeytin alıyor temel gıda olarak. Pastırma, sucuk, kavurma alan da var. Pastırma 750 lira" dedi. Ürünlerinin daha kaliteli olduğunu ifade eden esnaf Süleyman Kazan, "Marketlerde ucuz olabilir ama istedikleri kalitede hurmayı bulamazlar. Hurmalarda bu sene 15 gün öncesinden satışlar başladı. İlk başta fiyatlar yüksekti ama hurmanın çeşidi çoğalmasıyla beraber fiyatlar şu anda düştü. 90 liraya kadar hurma düştü. 400 liraya sattığımız bir hurmayı bugün 250 liraya rahat satabiliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Ramazan ayı için Eminönü ve çevresinde de temizlik çalışmaları devam ediyor.