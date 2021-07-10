Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde mısır tarlasına ekilmiş 190 bin kök Hint keneviri ile tarlada gizlenmiş 415 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Anadolu Ajansı 10.07.2021 - 10:58

Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 1
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen kişileri takibe aldı.
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 2
İlçe kırsalında dış kısımlarında mısır ekili olan 24 dönümlük tarlada arama yapan jandarma ekipleri, tarlanın iç taraflarında 190 bin kök Hint keneviri, 415 kilogram esrar, 1 uzun namlulu tüfek, 1 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 17 mermi ile 1 elektronik terazi buldu.
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 3
Aralarında kadınların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 4

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla 1'i ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 5
Ele geçirilen 190 bin kök Hint keneviri tarladan sökülerek imha edildi.
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 6
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 7
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 8
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 9
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 10
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 11
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 12
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 13
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 14
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 15
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 16
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 17
Mısır tarlasından 190 bin kök Hint keneviri ve 415 kilo esrar çıktı - 18

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