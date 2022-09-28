'Mısırcı Dede' torbacı çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde kendini 'Mısırcı Dede' olarak tanıtıp, mısır kutusunda uyuşturucu satan G.C. (62) yakalandı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde kendini ‘Mısırcı Dede’ olarak tanıtan G.C.’nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği yönünde ihbar aldı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, 62 yaşındaki G.C. ile 66 yaşındaki A.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu, 35 bin 400 dolar ile 8 bin 600 lira para ele geçirildi.
Zanlının evinde yetiştirdiği uyuşturucuyu patlamış mısır kutularına koyarak sattığı, bu sebeple kendisine 'Mısırcı Dede' denildiği ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.