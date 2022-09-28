'Mısırcı Dede' torbacı çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde kendini 'Mısırcı Dede' olarak tanıtan 62 yaşındaki kişi uyuşturucu satıcısı çıktı. Zanlının evine düzenlenen baskında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zanlının evinde yetiştirdiği uyuşturucuyu patlamış mısır kutularına koyarak sattığı, bu nedenle kendisine 'Mısırcı Dede' denildiği öğrenildi.

'Mısırcı Dede' torbacı çıktı - 1

İstanbul Beylikdüzü'nde kendini 'Mısırcı Dede' olarak tanıtıp, mısır kutusunda uyuşturucu satan G.C. (62) yakalandı.

'Mısırcı Dede' torbacı çıktı - 2

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde kendini ‘Mısırcı Dede’ olarak tanıtan G.C.’nin evinde uyuşturucu yetiştirdiği yönünde ihbar aldı.

'Mısırcı Dede' torbacı çıktı - 3

Eve operasyon düzenleyen ekipler, 62 yaşındaki G.C. ile 66 yaşındaki A.T.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu, 35 bin 400 dolar ile 8 bin 600 lira para ele geçirildi.

'Mısırcı Dede' torbacı çıktı - 4

Zanlının evinde yetiştirdiği uyuşturucuyu patlamış mısır kutularına koyarak sattığı, bu sebeple kendisine 'Mısırcı Dede' denildiği ortaya çıktı.

'Mısırcı Dede' torbacı çıktı - 5

Adliyeye sevk edilen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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