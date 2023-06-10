Yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf (İbrahim Kalın kimdir?)

KRİTİK KONULARDA GÖREVLENDİRİLDİ

Kalın, devletin farklı kademelerindeki görev süresinde, dış politika ve güvenlik alanlarında önemli sorumluluklar üstendi.



Türkiye ile Rusya arasında 2015'te yaşanan uçak krizinin aşılması sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel temsilci olarak görevlendirilen Kalın, 2017'de Katar’la Suudi Arabistan ve BAE arasında yaşanan gerginliğe çözüm üretmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Temsilcisi olarak diplomatik girişimlerde bulundu.



Ukrayna savaşında tarafların müzakere için bir araya getirilmesi, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Anlaşması ve esir takası anlaşması süreçlerinde de aktif rol oynayan Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinde Daimi Ortak Mekanizma Toplantıları'nda Türkiye heyetine başkanlık yaptı.



İbrahim Kalın, Türk Dünyası, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanının görevlendirmesiyle ziyaretlerde bulundu.



Kalın, Suriye ve Libya'daki savaşlarda ateşkes ve siyasi çözüm üretilmesi için yürütülen diplomatik müzakereleri süreçlerinde Türkiye heyetinde görev yaptı, Yunanistan ile Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki anlaşmazlıkların giderilmesi için yürütülen diplomatik müzakere süreçlerinde yer aldı.



Türkiye'nin Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Suriye ve Mısır ile ilişkileri normalleştirme süreçlerinde aktif rol oynayan Kalın, ABD, AB ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan gibi küresel ve bölgesel aktörlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde diplomatik katkılar sağladı.



Türk dış politikası ile ilgili uluslararası makaleleri olan Kalın'ın, siyaset, felsefe ve medeniyet tarihi üzerine yayımlanmış kitapları da bulunuyor. İngilizce, Farsça, Arapça ve Fransızca bilen Kalın, evli ve üç çocuk babası.