MİT mensubuyum yalanıyla profesörü dolandırdılar: "WhatsApp'ın hep açık kalacak"
Bursa'da, "MİT mensubuyum" yalanı ile 77 yaşındaki emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet T.'yi kandırıp, 1979 adet Cumhuriyet altını ile 400 bin euro dolandıran 1'i kadın 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuksuz sanık Funda G. (35) beraat ederken, tutuklu 5 sanık ise zincirleme şekilde "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 15 yıl 1 ay ile 18 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Dolandırıcıların yöntemi ise akıllara durgunluk verdi.
Kocaeli Üniversitesi'nden emekli olup, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bakıcısı ile oturan Prof. Dr. Ahmet T.'yi geçen yıl telefonla arayan kişi, kendisini MİT mensubu Levent Akçay olarak tanıtıp, "Bankalar içinde köstebekler bulunduğu biliniyor. Bunun için 6 aydır takip yapıyoruz. Bunları yakalamamız için bize yardımcı olmanızı isterim. Bu, bir vatandaşlık görevi" dedi.
Prof. Dr. Ahmet T.'den "Tabii ki yardımcı olurum" cevabını alan kişi, mal varlığını kendilerine bildirmesini isteyip, "Mal varlığında sakladığın bir şey çıkarsa; seni de suçlu görürüz" diyerek telefonu kapattı.