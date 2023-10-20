“MİT mensubuyuz” yalanına inanıp 12 milyon lira verdiler

Balıkesir’de kendilerini polis ve MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, H.E. ve İ.E. çiftini tuzağa düşürdü. “Banka hesaplarının FETÖ terör örgütüne bağlantılı kişiler tarafından kullanılıyor.” diyen dolandırıcılar, çiftin 12 milyon lirasını çaldı. Çiftin şikayetçi olmasıyla harekete geçen emniyet güçleri, 5 ilde eş zamanlı operasyonlarla 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 10’u tutuklandı.

“MİT mensubuyuz” yalanına inanıp 12 milyon lira verdiler - 1

Balıkesir'de yaşayan H.E. ve İ.E. çifti, kendisini polis ve MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.

Dolandırıcılar, H.E. ve İ.E.’ye, banka hesaplarının FETÖ ile bağlantılı kişiler tarafından kullandığını, operasyon düzenleyeceklerini ve bu konuda kendilerine yardımcı olmaları gerektiğini söyleyerek, hesaplarındaki parayı, kendi hesaplarına göndermesini istedi.

Çift, hesaplarındaki 12 milyon TL’yi dolandırıcıların verdiği hesaba havale etti. 10 Ekim’e kadar hesaplarına para iade edilmeyince H.E. ve İ.E. çifti, dolandırıldıklarını anlayıp Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şikayetçi oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

“MİT mensubuyuz” yalanına inanıp 12 milyon lira verdiler - 2

Balıkesir polisinin çalışmasıyla, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama emriyle 13 şüpheliye yönelik İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda şüphelilerden 11'i yakalandı.

“MİT mensubuyuz” yalanına inanıp 12 milyon lira verdiler - 3

Evlerindeki aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 11 cep telefonu, 1 bilgisayar, çeşitli bankalara ait 17 kart ele geçirildi.

“MİT mensubuyuz” yalanına inanıp 12 milyon lira verdiler - 4

Diğer şüphelilerden 1’inin askerde olduğu belirlenirken, firari 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

“MİT mensubuyuz” yalanına inanıp 12 milyon lira verdiler - 5

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“MİT mensubuyuz” yalanına inanıp 12 milyon lira verdiler - 6
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