“MİT mensubuyuz” yalanına inanıp 12 milyon lira verdiler

Balıkesir'de yaşayan H.E. ve İ.E. çifti, kendisini polis ve MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.

Dolandırıcılar, H.E. ve İ.E.’ye, banka hesaplarının FETÖ ile bağlantılı kişiler tarafından kullandığını, operasyon düzenleyeceklerini ve bu konuda kendilerine yardımcı olmaları gerektiğini söyleyerek, hesaplarındaki parayı, kendi hesaplarına göndermesini istedi.

Çift, hesaplarındaki 12 milyon TL’yi dolandırıcıların verdiği hesaba havale etti. 10 Ekim’e kadar hesaplarına para iade edilmeyince H.E. ve İ.E. çifti, dolandırıldıklarını anlayıp Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şikayetçi oldu.