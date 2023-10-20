“MİT mensubuyuz” yalanına inanıp 12 milyon lira verdiler
Balıkesir’de kendilerini polis ve MİT görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, H.E. ve İ.E. çiftini tuzağa düşürdü. “Banka hesaplarının FETÖ terör örgütüne bağlantılı kişiler tarafından kullanılıyor.” diyen dolandırıcılar, çiftin 12 milyon lirasını çaldı. Çiftin şikayetçi olmasıyla harekete geçen emniyet güçleri, 5 ilde eş zamanlı operasyonlarla 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 10’u tutuklandı.
Balıkesir'de yaşayan H.E. ve İ.E. çifti, kendisini polis ve MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.
Dolandırıcılar, H.E. ve İ.E.’ye, banka hesaplarının FETÖ ile bağlantılı kişiler tarafından kullandığını, operasyon düzenleyeceklerini ve bu konuda kendilerine yardımcı olmaları gerektiğini söyleyerek, hesaplarındaki parayı, kendi hesaplarına göndermesini istedi.
Çift, hesaplarındaki 12 milyon TL’yi dolandırıcıların verdiği hesaba havale etti. 10 Ekim’e kadar hesaplarına para iade edilmeyince H.E. ve İ.E. çifti, dolandırıldıklarını anlayıp Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, şikayetçi oldu.