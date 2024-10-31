MİT özel koleksiyonundan istihbarat raporları: "Karısına beşibiryerde taktı, incelenmeli"
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), özel koleksiyonunda yer alan resmi istihbarat belgelerinin bir bölümünü paylaştı. Raporlarda "Rebeka" kod adlı Dilber Cavidan isimli kadın casusa ilişkin belgeler, Maksim Gorki'nin filmine istihbarat belgesi, Halide Edip Adıvar'ı takip talebine ret, hızlı zenginleşen bir hafıza yapılan takip gibi ayrıntılar yer alıyor.
"Özel koleksiyon" içerisinde yer alan ve en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge, MİT'in resmi internet sitesinde ziyaretçilerin erişimine açıldı.