“MİT’a alacağız” yalanıyla cinsel istismarda cezalar onandı
Konya’da “Seni MİT’e memur olarak alacağız.” yalanıyla lise öğrencisi G.A’yı kandırıp, cinsel istismarda bulunup, 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Mandal ve ona yardım ettikleri gerekçesiyle iş ortağı Ali Akkaş ile okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sakar Koleri’ye verilen hapis cezaları onandı. Yerel mahkemenin verdiği kararı onayan Konya Bölge Adliyesi 7’nci Ceza Dairesi, sanıkların temyiz başvurularını reddetti.
“Seni MİT’e alacağız.” yalanıyla tuzağa düşürdükleri kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanıklara verilen cezalar onandı.
Lise müdürü Harun Avcu, 2022 yılı kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için, “Seni Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız.” diyerek evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.
Mandal da G.A’ya günlerce cinsel istismarda bulundu.G.A’nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu.