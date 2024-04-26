“MİT’a alacağız” yalanıyla cinsel istismarda cezalar onandı

Konya’da “Seni MİT’e memur olarak alacağız.” yalanıyla lise öğrencisi G.A’yı kandırıp, cinsel istismarda bulunup, 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Mandal ve ona yardım ettikleri gerekçesiyle iş ortağı Ali Akkaş ile okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sakar Koleri’ye verilen hapis cezaları onandı. Yerel mahkemenin verdiği kararı onayan Konya Bölge Adliyesi 7’nci Ceza Dairesi, sanıkların temyiz başvurularını reddetti.

“MİT’a alacağız” yalanıyla cinsel istismarda cezalar onandı - 1

“Seni MİT’e alacağız.” yalanıyla tuzağa düşürdükleri kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanıklara verilen cezalar onandı.

Lise müdürü Harun Avcu, 2022 yılı kasım ayında son sınıfta okuyan G.A. isimli kız öğrenciyi, derslerinde başarılı olduğu için, “Seni Milli İstihbarat Teşkilatı’na memur olarak alacağız.” diyerek evli ve 3 çocuk babası Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

Mandal da G.A’ya günlerce cinsel istismarda bulundu.

G.A’nın durumu anlatmasıyla ailesi, şikayetçi oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

“MİT’a alacağız” yalanıyla cinsel istismarda cezalar onandı - 2

Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan elektrik ustası Ahmet Mandal, gözaltına alınıp, 25 Kasım 2022’de çocuğun cinsel istismarı suçundan tutuklandı. Aynı okulda eğitim alan K.K. adlı kız öğrenci de Mandal tarafından tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu.

Soruşturmada ayrıca okul müdürü Harun Avcu ile G.A. ve Mandal’ın dini nikahının kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri tutuklandı. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında 2 okul müdürü de memurluktan ihraç edildi.
“MİT’a alacağız” yalanıyla cinsel istismarda cezalar onandı - 3

4 SANIĞA HAPİS, 3 SANIĞA BERAAT

9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 5’inci duruşmada mahkeme heyeti, Ahmet Mandal’a, G.A’ya çocuğun cinsel istismarı suçundan 20 yıl, K.K’ye yönelik ise sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 2 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri ile Mandal’ın ortağı tutuksuz yargılanan Ali Akkaş, G.A’ya yönelik çocuğun cinsel istismarına yardım etme suçundan 8 yıl 4’er ay hapis cezası aldı.

İki okul müdürü ayrıca diğer öğrenci K.K. yönünden sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı suçundan 10’ar ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek tahliye edildi. Olayla bağlantısı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklar Asuman Sahar Koleri’nin eşi M.K. ile dini nikahın kıyıldığı okuldaki kadın hizmetli H.K. ve asker B.K. ise beraat etti.
“MİT’a alacağız” yalanıyla cinsel istismarda cezalar onandı - 4

HAPİS CEZALARI ONANDI

Konya Bölge Adliyesi 7’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanıklar Ahmet Mandal hakkında 22 yıl, ortağı Ali Akkaş, okul müdürleri Harun Avcu ve Asuman Sahar Koleri’ye verdiği 8 yıl 4’er ay hapis cezası ile diğer mağdur kız öğrenci K.K. yönünden Mandal’a verilen 2 yıl hapis cezasını onadı.

Sanıkların temyiz başvuruları ise reddedildi.
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