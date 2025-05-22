"MİT'e alacağız" yalanıyla cinsel istismarda okul müdürleri tutuklandı
Konya'da "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) alacağız" yalanıyla tuzağa düşürülen kız çocuğuna cinsel istismar davasında iki okul müdürü tutuklandı.
Konya'da lise öğrencisi G.A.'nın (17), "Seni MİT'e memur olarak alacağız" vaadiyle kandırılıp, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarına uğramasına ilişkin davada Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.
Tutuklu Ahmet Mandal'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, tahliye edilen okul müdürleri Harun Avcu ile Asuman Sahar Koleri ve Ahmet Mandal'ın ortağı Ali Akkaş tutuklandı.