MİT’ten 25’inci kare teknikli kariyer videosu

Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT bünyesinde kariyer yapmak isteyen gençler için bir video hazırladı. Mesajın bilinç altına yerleşmesini sağlayan “25’inci kare” tekniğinin kullanıldığı video, istihbarat uzmanı, analist, dil uzmanı, mühendis/teknik personel, İHA personeli, takip memuru kadrolarına başvuru yapacak adaylara hitap ediyor. Videoda, teşkilat içinde yer alan her kadronun, her alanda birlikte çalıştığı vurgulanıyor.

MİT’ten 25’inci kare teknikli kariyer videosu - 1

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kurumda görev yapmak isteyen gençlere yönelik yeni bir video yayınladı.

Videonun ana teması, “Bu kariyer bir hayal ürünü değil” başlığıyla oluşturuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

MİT’ten 25’inci kare teknikli kariyer videosu - 2

MİT’in kariyer videosu; cep telefonuna “MİT personel alacak.” son dakika haberinin düşmesi üzerine bir gencin MİT’te çalıştığını hayal etmesiyle başlıyor.

Videoda, kurum içindeki farklı başkanlık ve uzmanlıkların birbiriyle nasıl koordineli çalıştığı anlatılıyor.

MİT’ten 25’inci kare teknikli kariyer videosu - 3

Farklı çalışma konularının, tek bir amaç için ortak bir çerçevede buluşularak nasıl operasyonel faaliyete dönüştürüldüğü gösteriliyor.

MİT’ten 25’inci kare teknikli kariyer videosu - 4

KRİPTO MESAJLI KARİYER VURGUSU

MİT, yeni videosuyla istihbarat uzmanı, analist, dil uzmanı, mühendis/teknik personel, İHA personeli, takip memuru kadrolarına başvuru yapacak adaylara hitap ediyor.

Teşkilat içinde yer alan her kadronun her alanda birlik içinde çalıştığı vurgulanıyor.

MİT’ten 25’inci kare teknikli kariyer videosu - 5

Videoda kriptolojiye de yer verildi.

Genç beyinlere “Sezar şifreleme” ve “HTML kodlama” yöntemi ile çözecekleri bir mesaj verildi.

Ayrıca, videoda mesajın bilinçaltına yerleşmesinin sağlandığı “25’inci kare” tekniği de kullanıldı.
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