MİT’ten 25’inci kare teknikli kariyer videosu
Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT bünyesinde kariyer yapmak isteyen gençler için bir video hazırladı. Mesajın bilinç altına yerleşmesini sağlayan “25’inci kare” tekniğinin kullanıldığı video, istihbarat uzmanı, analist, dil uzmanı, mühendis/teknik personel, İHA personeli, takip memuru kadrolarına başvuru yapacak adaylara hitap ediyor. Videoda, teşkilat içinde yer alan her kadronun, her alanda birlikte çalıştığı vurgulanıyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kurumda görev yapmak isteyen gençlere yönelik yeni bir video yayınladı.Videonun ana teması, “Bu kariyer bir hayal ürünü değil” başlığıyla oluşturuldu.