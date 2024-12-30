MİT'ten bu yıl terör örgütlerine ağır darbe

FETÖ'NÜN AKTİF YAPILANMASINA AĞIR DARBE

MİT, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik çalışmalarını ve örgütün aktif yapılanmasının takibini 2024 yılı boyunca aralıksız sürdürdü.

MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli olarak yürütülen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen 12 operasyonda 642 şüpheli gözaltına alındı.

Bu operasyonlarda, 8 yıldır aranan eski hakim Mustafa Karatay ve örgütün "emniyet mahrem imamı" da yakalandı.