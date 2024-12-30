MİT'ten bu yıl terör örgütlerine ağır darbe
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2024 yılında düzenlediği operasyonlarla terör örgütleri PKK, DAEŞ ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) birçok operasyon düzenlendi. PKK'ya yönelik bu yıl 42 nokta operasyon gerçekleştiren MİT, örgütün 44 sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi. FETÖ'ye yönelik yürütülen 12 operasyonda, 642 şüpheli gözaltına alındı. İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleştirilen en büyük takas operasyonuna imza atan MİT, farklı ülkelerden 7 uçakla 26 kişiyi Türkiye'ye getirdi.
MİT'in terörle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kamuoyuna açıklanan kısmından ve basına yansıyan bilgilerden derlediği bilgilere göre, terör örgütü PKK'ya yönelik bu yıl 42 nokta operasyon gerçekleştirildi.