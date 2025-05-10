MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİ

Sürdürülen çalışmalarda; “Patron” kod adlı şüpheliden talimat alan ve aynı şebeke içerisinde üç farklı grup halinde hareket eden toplam 7 kişi deşifre edildi.

Şüphelilerin, kiraladıkları araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da farklı cihazlarla geniş bir kullanıcı kitlesini hedef aldıkları belirlendi.

Getirdikleri cihazla, iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerinin toplanarak Çin merkezli bir sunucuya aktarıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin bu verileri daha sonra yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı oltalama (phishing) saldırılarında kullandığı ve bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşarak ödeme yaptığı saptandı.