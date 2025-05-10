MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sahte baz istasyonu kuran yabancı uyruklu 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kurumsal GSM firmaların adını kullanarak vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef aldıkları belirlendi.
MİT’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan siber casusluk ağı çökertildi.
Operasyonda yabancı uyruklu 7 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.