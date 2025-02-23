MİT’ten Troçki belgeleri: Sovyetlerden gelen teklif ve Kadıköy’e gelen iki yabancı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bolşevik siyasetçi Lev Troçki’nin Büyükada’daki sürgün hayatı sırasında Sovyet istihbaratınca izlenmesine ilişkin raporu paylaştı. Raporda, Bolşevik siyasetçi Lev Troçki'nin 1929-1933 arasında İstanbul Büyükada’da sürgün hayatı yaşadığı sırada Sovyetler Birliği İstihbaratı tarafından izlenmesine ve bu durumun MAH’a bildirildiğine dair hazırlanan istihbarat bilgisi yer aldı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Bolşevik siyasetçi Lev Troçki’nin Büyükada’da sürgün hayatı yaşadığı sırada Sovyetler Birliği İstihbaratı tarafından izlenmesine ilişkin raporu paylaştı.