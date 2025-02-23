MİT’ten Troçki belgeleri: Sovyetlerden gelen teklif ve Kadıköy’e gelen iki yabancı

Söz konusu 16 Ocak 1932 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

"Ermenice tercümanımız ... efendi bize karşı vaziyetini düzeltmek için çalışmaya başlamıştır. Serkis'in vazifesini görmekte olan ve raporlarımızda G.P.U. ajanı olarak ismi geçen Davranof ile temasa gelmiştir. Davranof ilk vazife olarak şu teklifte bulunmuştur; 'Troçki'yi yakından takip etmek istiyoruz. Yanına kimler geliyor, kendisi nerelere gidiyor ve kimlerle görüşüyor, evinde en ziyade ne gibi işlerle uğraşıyor, nerelerle ve kimlerle muhabere ediyor?'

Talimatımız mucibince ajanımız bu hizmeti kabul etmiştir. Davranof, Troçki'nin muhafaza ve tarassuduna memur olanların isimlerini ve bunlardan hangisinin elde edilmiş olduğunu sormuştur. Bidayette ajanımız bu sualin usule mugayir olduğunu ileri sürerek bir cevap vermemiş ise de yine talimatımıza tevfikan bunu da kabul etmiştir.

Davranof'a bir isim ve bir vasıta göstereceğiz. Onlar herhalde bu vasıtayı tahkik veyahut ajanımızı büsbütün atarak vasıtayı elde etmeye çalışacaklardır. Bu suretle Davranof'un bazı adamlarını tanımak ve ne yapmak istediklerini anlamak mümkün olacaktır."