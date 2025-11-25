Mizgin Ertekin'in şüpheli ölümü. İki gün önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı

25.11.2025 11:51

DHA

Ankara'da kaldığı yurdun camından düşerek yaşamını yitiren Mizgin Ertekin'in olaydan iki gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

DHA

Ankara'da kaldığı yurtta şüpheli şekilde yaşamını yitiren Mizgin Ertekin'in sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Mizgin Ertekin'in şüpheli ölümü. İki gün önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı 1
IHA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü'nde eğitim gören Mizgin Ertekin, önceki gün kaldığı öğrenci yurdunda dördüncü katın penceresinden düşerek yaralandı.

 

Hastaneye kaldırılan Ertekin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün İstanbul'da toprağa verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI 2
DHA

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Genç Mizgin'in ölmeden iki gün önce sosyal medya hesabından, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana; bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz." paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.v

Mizgin Ertekin'in şüpheli ölümü. İki gün önce yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı 3
DHA

Ertekin'in, başka bir paylaşımında ise "Sanki son günlerinmiş gibi hissetmek." ifadesini yazdığı görüldü.

 

Ertekin'in ölümüyle ilgili gözaltı kararının olmadığı öğrenildi.