MNG kargo kapandı mı, neden isim değiştirdi?
2023 yılında DHL Group tarafından satın alınan MNG Kargo'da isim değişikliğine gidildi. urumsal kimliğini tamamen yenileyen firma, Türkiye genelindeki şubelerinde yeni ismiyle varolmaya başladı. Resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları da yeni isme göre güncellendi.
MNG Kargo, 22 Mayıs 2025 itibarıyla ismini resmen değiştirerek "DHL eCommerce" adıyla faaliyet göstermeye başladı. Bu değişiklik, 2023 yılında Alman lojistik devi DHL Group tarafından MNG Kargo'nun satın alınmasının ardından gerçekleşti.