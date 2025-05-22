MNG kargo kapandı mı, neden isim değiştirdi?

2023 yılında DHL Group tarafından satın alınan MNG Kargo'da isim değişikliğine gidildi. urumsal kimliğini tamamen yenileyen firma, Türkiye genelindeki şubelerinde yeni ismiyle varolmaya başladı. Resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları da yeni isme göre güncellendi.

MNG kargo kapandı mı, neden isim değiştirdi? - 1

MNG Kargo, 22 Mayıs 2025 itibarıyla ismini resmen değiştirerek "DHL eCommerce" adıyla faaliyet göstermeye başladı. Bu değişiklik, 2023 yılında Alman lojistik devi DHL Group tarafından MNG Kargo'nun satın alınmasının ardından gerçekleşti.

TÜRKİYE HABERLERİ

MNG kargo kapandı mı, neden isim değiştirdi? - 2

MNG İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENİ

DHL Group'un e-ticaret lojistiği alanındaki uzman şirketi DHL eCommerce'in yönetiminde gerçekleştirilen bu entegrasyon süreciyle birlikte, MNG Kargo'nun yıllardır kullandığı isim, logo ve kurumsal renkler tamamen değiştirildi.

MNG kargo kapandı mı, neden isim değiştirdi? - 3

Şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesapları da yeni isme uygun şekilde güncellendi.

DAHA FAZLA GÖSTER