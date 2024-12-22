Mobilya bölümünün tek kız öğrencisi: Elinde çekiçle erkeklere taş çıkartıyor

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve iç tasarım alanının tek kız öğrencisi Elif Yaren Bağatur, kulağında kalem, elinde çekiç ile erkek yaşıtlarına taş çıkartıyor.

Mobilya bölümünün tek kız öğrencisi: Elinde çekiçle erkeklere taş çıkartıyor - 1

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, verdiği eğitimleri birçok atölyede pratiğe dönüştürüyor. Fabrika gibi çalışan okulda, mobilya ve iç tasarım ile metal teknolojisi alanında üretim yapılıyor.

Bir yılda 7 milyon lira ciro yapılan okulda, atölyelerde çalışan öğrencilere de döner sermayeden ücret veriliyor. Genelde erkek işi olarak görülen mobilya bölümünde ise 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Elif Yaren Bağatur, tek kız olarak göze çarpıyor. Kulağında kalem elinde çekiç ile mobilya üreten Bağatur, erkek akranlarına taş çıkartıyor.

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Mobilya bölümünün tek kız öğrencisi: Elinde çekiçle erkeklere taş çıkartıyor - 2

Tek kız öğrenci olarak mobilya ve iç tasarım bölümünde çalıştığını dile getiren Elif Yaren Bağatur, “10. sınıfa gidiyorum. Aileme destekte bulunuyorum. Bölümde tek kızım, tek kız olmama rağmen herkesle eşit olduğumu hissedebiliyorum. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Tekrardan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmemin sebebi de onlar” dedi.

Mobilya bölümünün tek kız öğrencisi: Elinde çekiçle erkeklere taş çıkartıyor - 3

Ailesinin kendisini desteklediğini aktaran Bağatur, “Hedefim, üniversitede iç mekan tasarımı okumak ve bu mesleği devam ettirmek. Burada bir ciro elde ediliyor ve biz de bundan faydalanıyoruz. Okul harçlığımızı çıkarabiliyoruz'' dedi.

Mobilya bölümünün tek kız öğrencisi: Elinde çekiçle erkeklere taş çıkartıyor - 4

Kadının isterse her şeyi yapabileceğini vurgulayan Bağatur, “Ben buraya geldiğim ilk günde okuldakiler 'yapamazsın' diyordu ama ben kendime güveniyordum. Eğer bir insan kendine güvenirse, her şeyi yapabilir. Bence önemli olan insanın kendine güvenmesi ve el becerisidir'' ifadelerini kullandı.

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