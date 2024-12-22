Mobilya bölümünün tek kız öğrencisi: Elinde çekiçle erkeklere taş çıkartıyor

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, verdiği eğitimleri birçok atölyede pratiğe dönüştürüyor. Fabrika gibi çalışan okulda, mobilya ve iç tasarım ile metal teknolojisi alanında üretim yapılıyor.

Bir yılda 7 milyon lira ciro yapılan okulda, atölyelerde çalışan öğrencilere de döner sermayeden ücret veriliyor. Genelde erkek işi olarak görülen mobilya bölümünde ise 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Elif Yaren Bağatur, tek kız olarak göze çarpıyor. Kulağında kalem elinde çekiç ile mobilya üreten Bağatur, erkek akranlarına taş çıkartıyor.