Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yeri zarar gördü

Sultangazi'de, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Esentepe Mahallesi Gammas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İki katlı mobilya imalathanesindeki alevler büyüyerek yan taraftaki mobilya imalathanesine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin büyümesiyle Sultangazi, Bağcılar, Bayrampaşa, Şişli, Sarıyer’den takviye ekipler sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı yangında itfaiye ekipleri yaklaşık 60 erle müdahalede bulundu.
Yangın bir buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının ardından iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.