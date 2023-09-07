Mobilyacılar sitesinde sel sonrası temizlik sürüyor

İş yerlerini tek tek gezen ekipler hasar tespiti de yaptı.

Bazı iş yerlerinde ise vidanjör yardımıyla su tahliyeleri devam ediyor.

Site esnafından Barış Hamurcu, “Bu sokakta bodrum katı olan 3-4 iş yeri var. Bizim de bodrum katı olduğu için su tamamen aşağıda toplanıyor. Aşağıda insan boyunda su vardı. Yarısını boşalttık, yarısı kaldı. Onun için de vidanjör bekliyoruz.” diye konuştu.