Mobilyacılar sitesinde sel sonrası temizlik sürüyor
İstanbul’da sel felaketinden etkilenen MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sitedeki iş yeri sahiplerinden Barış Hamurcu , hasarın büyük olduğunu belirterek, “Dün tutulan tutanakta 17 milyon TL hasar tespiti yapıldı. Burası afet olarak geçecek diyorlar. Biz can sağlığı olsun diyoruz. En azından insan kaybı yok burada.” dedi.
İstanbul’da Salı akşamı yaşanan sel felaketinde 2 kişi yaşamını yitirdi.
Birçok ev ve iş yeri zarar gördü.
MASKO Mobilyacılar Sitesi de zararın büyük olduğu noktalardan biri.