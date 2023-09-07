Mobilyacılar sitesinde sel sonrası temizlik sürüyor

İstanbul’da sel felaketinden etkilenen MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde temizlik çalışmaları devam ediyor. Sitedeki iş yeri sahiplerinden Barış Hamurcu , hasarın büyük olduğunu belirterek, “Dün tutulan tutanakta 17 milyon TL hasar tespiti yapıldı. Burası afet olarak geçecek diyorlar. Biz can sağlığı olsun diyoruz. En azından insan kaybı yok burada.” dedi.

Mobilyacılar sitesinde sel sonrası temizlik sürüyor - 1

İstanbul’da Salı akşamı yaşanan sel felaketinde 2 kişi yaşamını yitirdi.

Birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

MASKO Mobilyacılar Sitesi de zararın büyük olduğu noktalardan biri.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mobilyacılar sitesinde sel sonrası temizlik sürüyor - 2

Sitede yer alan istinat duvarının çökmesiyle birlikte, sel suları iş yerlerine girmişti.

Basınç nedeniyle patlayan iş yeri camlarıyla birlikte mobilyalar su içinde kalmıştı. Kullanılmaz hale gelen iş yerlerinde dün esnaf ve ekipler tarafından temizlik yapıldı.

Mobilyacılar sitesinde sel sonrası temizlik sürüyor - 3

İş yerlerini tek tek gezen ekipler hasar tespiti de yaptı.

Bazı iş yerlerinde ise vidanjör yardımıyla su tahliyeleri devam ediyor.

Site esnafından Barış Hamurcu, “Bu sokakta bodrum katı olan 3-4 iş yeri var. Bizim de bodrum katı olduğu için su tamamen aşağıda toplanıyor. Aşağıda insan boyunda su vardı. Yarısını boşalttık, yarısı kaldı. Onun için de vidanjör bekliyoruz.” diye konuştu.

Mobilyacılar sitesinde sel sonrası temizlik sürüyor - 4

Mağazada birçok ürünün kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Hamurcu, “Bu kattan ve bodrum kattan çıkan ürünler tamamen çöp oldu. Dün tutulan tutanakta 17 milyon TL hasar tespiti yapıldı. Hem zabıta ekipleri hem MASKO yönetimi ve OSB’den gelip kontrol ettiler. Üç farklı tutanak tutuldu. Burası afet olarak geçecek diyorlar. Biz can sağlığı olsun diyoruz. En azından insan kaybı yok burada.” Ifadelerini kullandı.

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