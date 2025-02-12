Mesleği modern çağa yenik düştü: Eski nesil olduğumuz için bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz

Radyo tamircisi Hüsnü Ateş, radyo tamirciliğinin bitmek üzere olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bizden sonra da artık pek çırak yetişmiyor. Kimse bir şey getirmiyor. Teknoloji gelişti, artık insanlar telefonla veya internetle işlerini hallediyorlar. Bu meslekte son nesiliz. Bizden sonra da bu mesleğin devam etmesini isteriz.''