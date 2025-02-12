Mesleği modern çağa yenik düştü: Eski nesil olduğumuz için bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz
Sivas'ta gençlik yıllarında radyo tamirciliğine yönelen Hüsnü Ateş, mesleğinde 35 yılı geride bıraktı. Bu işe hevesle başlayan Ateş, "Deprem anında teknolojik imkanlar bitecek ama radyo ile iletişim daima kurulabilir" dedi.
Sivas’ta yaşayan 54 yaşındaki Hüsnü Ateş, elektrikli cihaz tamirciliğine 19 yaşında başladı. Gençlik yıllarında radyo tamir etmeye başlayan Ateş, radyo tamirciliğinde 35 yılı geride bıraktı.