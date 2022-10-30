Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu

Tekirdağ Çorlu'da modifiye araç etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yaklaşık bin 800 modifiye araç katıldı.

Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 1

Modifiye araç meraklıları, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen etkinlikte buluştu.

Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 2

Çorlu Yeni Fuar Alanında düzenlenen ve yaklaşık bin 800 modifiye aracın katıldığı etkinlikte "modifiye basıklık" ve "desibel" yarışmaları yapıldı.

Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 3

Organizasyonu düzenleyen Sedat Kuşoğlu, AA muhabirine, modifiyenin bir tutku ve hobi olduğunu belirterek, "Bu Çorlu'da yaptığımız ilk, bölgede yaptığımız dördüncü fuar. Burada modifiyeli araçlar farklı kategorilerdeki özelliklerini görücüye çıkarıyor. 100 yarışmacının katıldığı fuarımızda bin 800 araç sergilendi. Dereceye giren yarışmacılara kupa ve madalya vererek ödüllendirdik. Modifiye kötü bir şey değil, bir eğlence ve hobidir. Bunu halkımıza anlatabilmek için bu tür organizasyonlar yapıyoruz." diye konuştu.

Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 4

Etkinlikte dereceye giren araç sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 5
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 6
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 7
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 8
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 9
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 10
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 11
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 12
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 13
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 14
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 15
Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu - 16

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