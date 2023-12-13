Mola faciayla bitiyordu (Aracın camı kırılarak kurtarıldı)

ISIMA SİSTEMİNDEN KARBONMONOKSİT SIZMIŞ

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibinin ambulansa aldığı Mehmet Çelik’in, aracında gece yatarken açık bıraktığı ısınma sisteminden sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği ve vücudundaki oksijen oranının düştüğü belirlendi.