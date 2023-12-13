Mola faciayla bitiyordu (Aracın camı kırılarak kurtarıldı)
Azerbaycan’dan Ankara’ya iş makinesi götüren TIR’a öncülük eden hafif ticari aracın şoförü Mehmet Çelik, gece açık bıraktığı ısınma sisteminden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. TIR şoförünün arka camı kırıp, baygın halde bulduğu Çelik hastaneye kaldırıldı.
Ankara’ya iş makinesi götüren TIR’a öncülük eden aracın şoförü, mola sırasında ölümden döndü.
Olay, sabah saatlerinde, Erzurum’un Yakutiye ilçesinde Otoban Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
Mehmet Çelik adlı sürücü, 34 DZM 280 plakalı hafif ticari aracıyla, Azerbaycan’dan yüklenen iş makinesini taşıyan Adem Şen’in kullandığı 34 UP 2014 plakalı TIR’a öncülük etti.TIR ve öncü araç, gece geç saatlerde Erzurum’a ulaşınca, sürücüler Yakutiye ilçesinde sanayi sitesinin girişindeki Mus’ab Bin Umeyr Cami yanında mola verdi.