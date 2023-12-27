Moladaki kavga cinayetle bitti: Şoför, muavini ezerek öldürdü
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü S.İ., mola verdikleri otogarda muavin Abbas İşler’le tartıştı. Tartışmanın ardından, otobüsü hareket ettiren S.İ., kendisini durdurmak isteyen İşler’i ezerek öldürdü. Otobüsün içindeki yolcularla kaçmaya çalışan S.İ., Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Diyarbakır’da şehirlerarası otobüs şoförü, muavini otobüsle ezerek öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde Ergani İlçe Otogarı’nda meydana geldi.