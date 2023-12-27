Moladaki kavga cinayetle bitti: Şoför, muavini ezerek öldürdü

Otogarda mola veren 34 SD 3321 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü S.İ., aynı firmada muavin olarak çalışan Abbas İşler ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.