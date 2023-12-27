Moladaki kavga cinayetle bitti: Şoför, muavini ezerek öldürdü

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü S.İ., mola verdikleri otogarda muavin Abbas İşler’le tartıştı. Tartışmanın ardından, otobüsü hareket ettiren S.İ., kendisini durdurmak isteyen İşler’i ezerek öldürdü. Otobüsün içindeki yolcularla kaçmaya çalışan S.İ., Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Moladaki kavga cinayetle bitti: Şoför, muavini ezerek öldürdü - 1

Diyarbakır’da şehirlerarası otobüs şoförü, muavini otobüsle ezerek öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Ergani İlçe Otogarı’nda meydana geldi.

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Moladaki kavga cinayetle bitti: Şoför, muavini ezerek öldürdü - 2

Otogarda mola veren 34 SD 3321 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü S.İ., aynı firmada muavin olarak çalışan Abbas İşler ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Moladaki kavga cinayetle bitti: Şoför, muavini ezerek öldürdü - 3

Çevredekilerin yatıştırmasıyla kavga sona ererken, İşler, Ergani’deki akrabalarını otogara çağırdı. Bunun üzerine S.İ. içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi.

Moladaki kavga cinayetle bitti: Şoför, muavini ezerek öldürdü - 4

Otobüsün hareket ettiğini gören İşler, önüne geçerek durdurmaya çalıştı. Şoför S.İ. hareket etmeye devam ederken, İşler otobüsün altında kaldı. S.İ. İşler’in üzerinden otobüsle geçerek yoluna devam etti.

Moladaki kavga cinayetle bitti: Şoför, muavini ezerek öldürdü - 5

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde İşler’in yaşamını yitirdiği belirledi.

Moladaki kavga cinayetle bitti: Şoför, muavini ezerek öldürdü - 6

Şoför S.İ. de Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Moladaki kavga cinayetle bitti: Şoför, muavini ezerek öldürdü - 7

S.İ. emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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